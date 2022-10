Il saluto di Draghi in Europa Una road map per il futuro governo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Mentre a Roma sono iniziate le consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del prossimo, l’attuale premier uscente, Mario, partecipa oggi e domani al suo ultimo Consiglio europeo ricoprendo questo ruolo. I temi non sono di poco conto, dall’Ucraina all’energia, fino alle relazioni esterne. Ed è durante ilalle rappresentanze diplomatiche Ue, Nato e in Belgio cheha ribadito ancora una volta la posizione italiana. “Voglio ringraziare l’ambasciatore Benassi, l’ambasciatore Talò, l’ambasciatore Genuardi e tutti voi per il servizio che rendete all’Italia ogni giorno”, ha detto rimarcando più volte la professionalità del corpo diplomatico italiano. “L’appartenenza all’Unione europea e alla Nato sono capisaldi della nostra politica estera”, ha poi aggiunto ...

