Atp Napoli | sospeso l’ultimo match Fognini Ma oggi è stata la prima giornata normale

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Atp, il bilancio di. Un soloed è andata di lusso. All’Atp250 il giovedì è stato il primo giorno “” di un torneo che possiamo definire a dir poco turbolento e tormentato. Il torneo si è quasi completamente allineato ai quarti di finale che si giocheranno venerdì. Manca soloincontro, quello tra Carreno Busta eche è stato appenasul punteggio di 3-0 per lo spagnolo.per l’umidità. Ma lo spagnolo avrebbe continuato a giocare. Per fortunatutti gli incontri – tranne il primo diin mattinata – si sono conclusi in due set e questo ha naturalmente accelerato i tempi. Dal punto di vista strettamente ...