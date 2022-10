Spari a Pastena | nessun ferito

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non sono ancora chiari i contorni della sparatoria avvenuta nella serata ain via Madonna di Fatima. Secondo le prime indiscrezioni un uomo in sella ad una scooter avrebbe esploso dei colpi di pistola. Non risultano feriti. Sul posto la polizia. A dare l’allarme una telefonata al 112. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.