Serre | medaglie d’onore di cittadini deportati nei lager nazisti

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Nella mattinata odierna, a, si è svolta la cerimonia di consegna delleconcesse dal Presidente della Repubblica adella provincia di Salernoe internati nei, organizzata dalla Prefettura di Salerno e dal comune di, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Nella prima parte della mattinata, il Prefetto Francesco Russo ha fatto visita alla sede del Municipio di, per proseguire poi in Piazza XXIV Maggio, dinanzi al monumento al “milite ignoto”, ove le autorità civili, militari e religiose, i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma e i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo ...

StileTV

Alla cerimonia prenderanno parte il prefetto di Saleno Francesco Russo, che consegnerà led'onore; l'Amministrazione Comunale di; i sindaci dei comuni in cui attualmente risiedono ...... la nuova palazzina al posto dell'ex clinica degli orrori di viale delled'oro, denominata ... al vertice alto del quartiere, ' Vivi Bistrot le', diventato in poco tempo il luogo più ... Serre, medaglie d'onore a cittadini deportati nei lager nazisti Una cerimonia a Serre per ricordare i deportati nei lager nazisti. L'appuntamento è per questa mattina (19 ottobre) ...