...dell'secondo cui però, "grazie all'andamento positivo della prima metà dell'anno", il 2022 dovrebbe chiudersi con una crescita del 3,3%. L'anno prossimo, invece, nello scenario tendenziale il...Nel dettaglio, secondo l', ilsarebbe diminuito dello 0,2% nel terzo trimestre mentre "nel quarto trimestre del 2022 la situazione rischia di peggiorare ulteriormente a causa dell'inflazione e ... Pil: Upb, in calo nella seconda metà 2022, +0,3% in 2023 L'economia italiana avrebbe registrato nel terzo trimestre una battuta d'arresto, con un calo del Pil dello 0,2%, e nel quarto "la situazione rischia di peggiorare ulteriormente a causa dell'inflazion ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - "Le difficolta' per l'economia italiana stanno aumentando su piu' fronti e il Pil potrebbe essere sceso in territorio leggermente negativo gia' nel terz ...