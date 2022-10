Parlamento | eletti i vicepresidenti di Camera e Senato | i nomi

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nessuna sorpresa è saltata fuori dalle urne che hanno raccolto i voti per idella. Sono statipresidenti duedel centrodestra – Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia e Giorgio Mulè di Forza Italia – e duedelle opposizioni – Anna Ascani del Partito democratico e Sergio Costa del Movimento 5 stelle -, come previsto dalle indicazioni di voto arrivate ai gruppi parlamentari questa mattina, 19 ottobre. Nessuno spazio per il Terzo polo che, in segno di protesta per non aver ricevuto uno dei ruoli di garanzia per cui si è votato oggi, ha scelto di non partecipare alle elezioni. Matteo Renzi ha ribadito che solleverà la questione al Quirinale. Sono statiquestori, invece, i deputati Paolo Trancassini (Questore anziano), ...