(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Yuna è una ragazza argentina con un grande talento da pittrice. E’ anche “minorata”, o almeno così la definiscono in famiglia. La sua famiglia, peraltro, non è nuova a queste particolarità: sua sorella Betina è sulla sedia a rotelle e ha un ritardo mentale. Yuna ne è disgustata, e non perde occasione per ricordarcelo: la sorella fa i suoi bisogni in cucina mentre loro sono sedute a tavola a mangiare, segue gli ospiti sfrecciando sulle sue rotelle e impugnando una specie di codina. Poi ci sono le zie: Nené è un’altra aspirante pittrice, ma molto meno capace di Yuna. La sua croce è l’essere condannata a imbrattare tele con quelli che lei pensa essere magnifici ritratti, e che in realtà sono croste pieni di grandi occhi simili a quelli delle mucche. Nené ha poi molti fidanzati, ma nessuna fortuna in amore. L’altra zia, Ingrazia, è madre di due figlie, anche loro disabili. Quando la più ...