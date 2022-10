Inzaghi sorride | fissata la data per il rientro in campo di Lukaku!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’Inter si sta preparando ad affrontare il match in trasferta contro la Fiorentina in programma il prossimo sabato. I nerazzurri devono necessariamente recuperare punti e posizioni in campionato e a questo scopo tornerebbe utile il recupero di Lukaku dall’infortunio. Il belga è stato fermo a lungo ma punta a tornare fra i convocati per la trasferta al Franchi. Da Milano fanno trapelare cautela ma la speranza è quella di ritrovare il bomber in previsione della partita contro il Viktoria Pilzen, che potrebbe regalare ai nerazzurri la qualificazione agli ottavi di Champions League. Inter Infortunio Lukaku Secondo il Corriere dello Sport sono stati effettuati accertamenti sulle condizioni di Romelu Lukaku nella giornata di ieri e sarebbe proprio la sua muscolatura a ritardarne il recupero. L’eccezionale fisicità dell’attaccante costringe a non forzare i tempi e a seguire ...