‘Fro o | ringrazia che non ti incaprettiamo’ | va a fare una denuncia e viene trattenuto due ore e minacciato da 5 poliziotti VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “che non ti incaprettiamo e non ti buttiamo per terra”. Una frase choc, che ancora si sogna la notte e lo fa svegliare di colpo, in preda al terrore. Mario (nome di fantasia, ndr), ancora non riesce a superare quanto accaduto all’interno di uno dei più grandi Commissariati di Roma, nonostante siano passati 12 giorni. Era entrato per presentare unadi smarrimento del bancomat, ma sarebbe stato trattato come il peggiore dei delinquenti:a forza per oltre due ore, strattonato, insultato, privato del cellulare e degli effetti personali. Nessuna possibilità di contatto con i familiari o con un avvocato. “Frocio di merda”, questo uno degli insulti che gli sarebbero stati rivolti dagli agenti. Erano in cinque, ma uno in particolare si sarebbe accanito contro Mario, urlandogli a pochi centimetri dalla faccia. Lui, ...