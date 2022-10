Federica Sciarelli | lutto dolorosissimo per la conduttrice | “Aveva dodici anni”

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tra le conduttrici televisive più apprezzate c’è sicuramente, la giornalista romana che è al timone dello storico programma Chi l’ha visto ormai dal lontano 2004. Il suo nome è indissolubilmente legato alla nota trasmissione dedicata alla ricerca di persone scomparse e al tentativo di risolvere casi misteriosi. Tuttavia,può vantare una carriera molto importante anche in altre vesti, come quella di giornalista del Tg3 e di presentatrice della docu-serie Dottori in corsia – Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Inoltre, sempre laha condotto su Rai3 lo speciale Sulla mia pelle – Cosa è successo dopo il film?, andato in onda prima e dopo il film Sulla mia pelle, incentrato sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi e sulla nota vicenda ...