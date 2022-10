È autunno ma ancora non cadono le foglie | ecco perché

La Repubblica

È proprio attraverso il progetto Tyrrhenian Lab che Terna prevede, tra l'del 2022 e il 2025,... "L'area di formazione dedicata alla sostenibilità vuole supportare e renderepiù incisive ...In seguito tornerà l'anticiclone Scipione l'Africano : nel weekendpiu' caldo, 34 C in ... La prossima domenica sarà oltre la metà dell'meteorologico e le temperature supereranno i 33 - ... Covid, frena l’ondata d’autunno: “Ma i positivi sono almeno 200 mila” Quando arriva l'ora solare 2022 e alcuni consigli pratici per preparare al meglio corpo e mente alla riduzione di ore di luce.Non cadono le foglie dalle piante che per il caldo non sono entrate nella fase di riposo vegetativo caratteristico della stagione ma in giro ci ...