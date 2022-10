Cagliari | crollo università | l' area messa in sicurezza - Il

Così il rettore dell'Università di, Francesco Mola, incontrando i giornalisti questa mattina davanti alla struttura crollata in via Trentino a. "Non è interessato l'intero edificio, ...commenta Al'area dell'Università interessata daldella palazzina che ospita la facoltà di Lingue è stata messa in sicurezza. L'Ateneo è stato chiuso, e tutti gli edifici che si trovano all'...Un crollo senza feriti né vittime quello che ha interessato un'aula dell'università di Cagliari, ma che ha scatenato le proteste ...Adiconsum chiede che si faccia chiarezza sull'evento che avrebbe potuto provocare una strage | SassariNotizie.com Mobile ...