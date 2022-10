“Vendemmiamo Salute” | a Fiumicino ed Ostia l’open day di screening della Asl Roma 3

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 ottobre 2022)– “Domenica 23 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 19.30 si terrà presso il Poliambulatorio di Via Coni Zugnaday diriservato ai residenti nel territorioAsl3“. A dichiararlo in una nota stamp, è l’assessora alle Pari Opportunità, Anna Maria Anselmi. “In particolar modo, gli utenti potranno usufruire dei seguenti servizi ad accesso libero:del colon retto per uomini e donne dai 50 ai 74 anni,cervice per donne dai 24 ai 64 anni di età emammario per donne dai 50 ai 74 anni – spiega Anselmi -. Non è necessaria alcuna prenotazione: basta recarsi al poliambulatorio e dichiarare a qualeci si vuole sottoporre”. “Consiglio vivamente a tutte le ...