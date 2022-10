Ucraina | Zelensky | ' richiesta di droni a Iran indica fallimento di Mosca'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Kiev, 18 ott. (Adnkronos) - Volodymyrconsidera unmilitare e politico il fatto che la Russia sia stata costretta a chiedere a Teherane missili per la guerra contro l'. "Dobbiamo ricordare che il fatto stesso dell'appello della Russia all'per una tale assistenza - ha dichiarato il presidente ucraino - è il riconoscimento da parte del Cremlino della sua bancarotta militare e politica". Per decenni hanno speso miliardi di dollari per il loro complesso militare e industriale - ha aggiunto - e alla fine si sono inchinati a Teheran per otteneree missili piuttosto semplici. Strategicamente, questo non li aiuterà in alcun modo, dimostra solo al mondo che la Russia è sulla strada della sua sconfitta e sta cercando di attirare qualcun altro tra i ...

...russi hanno detto che siamo già in guerra con loro perché forniamo armi e finanziamenti all'. con giornali, tv e ministri del partito, sono andati da lui in delegazione dicendoha ...Arabia Saudita invia 400mln in/ Aiuti aper 'allentare' ira Usa Generale Pasquale Preziosa: 'Stasi della guerra in inverno, prevedo delle azioni terroristiche' Questa, secondo il ...Kiev, 18 ott. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky considera un fallimento militare e politico il fatto che la Russia sia stata costretta a chiedere a Teheran droni e missili per la guerra contro l’Ucrain ...Blackout in mille città. Mosca rilancia l'offensiva a Kharkiv. La scure di Mosca su Navalny: confermati i 9 anni di carcere (ANSA) ...