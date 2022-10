Ucraina | riesumati corpi 4 bambini in fossa comune a Lyman

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – Idi cinquesono stati, la città liberata il 2 ottobre dalle forze armate ucraine dalla presenza dei russi nella regione orientale di Donetsk in. Lo riferisce la poliziaspiegando che idi quattrosono stati recuperati in unae un quinto era stato seppellito dalla madre nel cortile di casa. ”Gli investigatori hanno trovato quattroin unaal cimitero. Una madre ha seppellito un bambino nel proprio cortile. E’ stato preliminarmente stabilito che tutti sono morti per ferite causate da schegge a seguito dei bombardamenti russi”, ha affermato la polizia nazionale ...

Oltre 120 corpi sono stati riesumati dalla polizia nei territori liberati della regione di Donetsk. Diverse decine di militari delle Forze Armate dell'Ucraina sono state sepolte in una fossa comune. «Grazie alla generosità della federazione russa, il primo lotto di nuovi carri armati T-90A è entrato in servizio con #UAarmy». Così, su Twitter, il ministero