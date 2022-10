Giudice | due turni di stop a Rovella | uno ad altri tre giocatori

Kevin Spacey contro Anthony Rapp: 1 a 0 . Ildel tribunale di New York ha respinto le accuse di "stress emotivo" che Rapp aveva intentato,... Alledi notte mentre il ragazzo guardava la tv in ...Ilsportivo della Lega Nazionale Calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle ... Fra i calciatori espulsigiornate di squalifica a Nicolò Rovella (Monza) per "avere, al 50' st, ...Regione: nascono i gruppi di “Sicilia Vera” e “Sud chiama Nord”, Danilo Lo Giudice coordinatore dei gruppi Nel corso di una riunione operativa gli otto deputati eletti nel progetto “De Luca sindaco di ...Il giudice sportivo della Lega Nazionale Calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 10/a giornata d'andata, disputate nell'ultimo week-end, ha inflitto una multa di 5 mila ...