Cobolli-Kecmanovic in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Napoli 2022

(Di martedì 18 ottobre 2022) Flaviosfiderà Miomirnel primo turno del torneo ATP 250 di(cemento outdoor). La wild card azzurra è pronta a giocarsi nuovamente le sue carte nel tabellone principale di un evento del circuito maggiore. A Firenze, dopo aver passato egregiamente le qualificazioni, si è dovuto arrendere in tre set contro il più quotato francese Corentin Moutet. Con il serbo, autore di una stagione da applausi fino a questo momento, si prospetta un altro match molto duro per il romano, che partirà ampiamente sfavorito secondo le quotazioni dei bookmakers. Tra i due non ci sono precedenti da annotare. Si gioca per un posto agli ottavi di finale contro uno tra l’altra wild card di casa Luca Nardi oppure lo stesso Moutet, incontrato daproprio una settimana fa nel capoluogo ...

(ITA) vs [5] M.(SRB) NON PRIMA DELLE 19 [WC] L. Nardi (ITA) vs C. Moutet (FRA) Non prima delle 19: [WC] L. Nardi (ITA) vs C. Moutet (FRA) Il programma di martedì 18 ottobre per il ...... in tabellone grazie ad una wild card, non è stato troppo fortunato nel sorteggio visto che ha "pescato" subito il serbo Miomir, n.30 ATP e quinta testa di serie.