Ciclabile su via Coccia di Morto | al via i lavori per la realizzazione dei 2 ponticelli di collegamento con Focene

(Di martedì 18 ottobre 2022) Fiumicino – Sono oramai partiti iper ladei 2didelladi viadicon il centro abitato verso. “Perpendicolare al centro abitato – chiarisce Angelo Caroccia, assessore aiPubblici – corre anche un tratto di circa 1 chilometro diche va da Via dei Polpi a via Consorzio Focense, con un innesto alla ciclopedonale di via Dei Nautili in direzione mare. Il Cantiere ha da contratto 200 giorni lavorativi, sperando non ci siano imprevisti, per la prossima estate saremo operativi dando modo ai residenti die ai suoi frequentatori di avere un’uscita sicuramente più agevole e comoda”. “Nel mentre – conclude Caroccia ...

La corsiafantasma diTurati non c'è più. Sparite linee bianche tratteggiate e pittogrammi di bicicletta comparsi clandestinamente nella notte corsara tra giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, coperti ......I lavori di realizzazione - fa sapere il Comune in una nota - inizieranno questa settimana in... In particolare, per fare posto alla pistaverranno abbattute nove piante presenti nel ...Così il sindaco di Silvi Andrea Scordella. “Come previsto dai nostri uffici tecnici comunali, nel giro di due mesi i lavori sul versante teramano saranno completati. Diamo così continuità a quel proge ...La corsia ciclabile fantasma di via Turati non c'è più. Sparite linee bianche tratteggiate e pittogrammi di bicicletta comparsi clandestinamente nella notte corsara tra giovedì 13 e venerdì 14 ottobre ...