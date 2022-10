Bonus asilo nido | fondi finiti | chi ha iscritto il figlio a settembre rischia di restare a bocca asciutta Inps | “Chiesto il rifinanziamento”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Non solo bollette di luce e gas alle stelle. Oltre 60mila famiglie non potranno contare fino a fine anno sul, un contributo che va da 136 a 272 euro al mese a seconda dell’Isee. Le risorse a disposizione dell’sono infatti finite e gran parte di coloro che hannoil proprioa unper la prima volta asi è ritrovata con la domanda “protocollata con riserva”: a fine anno cioè si vedrà se chi già usufruisce dello avrà riper meno mensilità del previsto, magari perché ilè stato assente per diverse settimane, e in tal caso si libereranno risorse da destinare alle nuove domande, in base all’ordine di presentazione. Ma i soldi arriveranno ...

nido, un rimborso fino a 1.000 euro per sostenere le spese per la frequenza dei figli in asili nido e scuole dell'infanzia nel periodo che va dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2022. Sono ...C'è unnido 2022 specifico per una categoria di professionisti. Si tratta dei commercialisti. Il beneficio è da tenere distinto dalnido erogato dall'INPS . Quest'ultimo è quello ...Lo annuncia la parrocchia di Monteortone per la scuola “Maria Immacolata”. «Le spese sono lievitate anche per la gestione del Santuario, siamo in difficoltà» ...E’ in scadenza la domanda per il bonus asilo nido commercialisti. Un contributo diverso da quello erogato, invece, dall’INPS ...