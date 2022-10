(Di martedì 18 ottobre 2022)interverrà sabato 29 ottobre in collegamentoa un incontro pubblico organizzato ada associazioni che si richiamano al movimento internazionale `eurasiatista´, di cui ...

A riportare la notizia è il Resto del Carlino di. L'incontro, dal titolo Darya Dugina, il pensiero e l'esempio. L'eurasiatismo e la sfida del multipolarismo´ è dedicato alla figlia di Dugin, ...... nel 2014, alla lotta dei separatistihanno preso parte molti volontari stranieri. Alcuni ... A, una manifestazione di no - vax e no green pass ha visto la comparsa di due attivisti che ... A Modena i filorussi celebrano Daria Dugina e Aleksandr Dugin ospite via streaming A Modena da associazioni che si richiamano al movimento internazionale `eurasiatista´, di cui lo scrittore e filosofo russo è il principale ideologo.