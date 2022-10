Supplenze docenti da graduatorie di istituto | liberatoria per GPS esaurite Quali sono le classi di concorso più ricercate LO SPECIALE

(Di lunedì 17 ottobre 2022)anno scolastico 2022/23: l'Ufficio Scolastico di Vercelli ha pubblicato laai Dirigenti Scolastici per le nomine dadi. L'articolodadiper GPSledipiùLO

anno scolastico 2022/23: la situazione si complica. Iche sono riusciti ad avere un incarico da MAD, anche fino al 31 agosto, chiedono in merito ai loro diritti e doveri. Che però ...Una riforma chiamata 'Buona Scuola' demansiona abilitati per latino e greco a farnelle primarie, e destina un professore di matematica dove ne serve uno di lettere. Isono relegati ...Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2022/23: gli avvisi pubblicati dalle scuole aggiornati a lunedì 17 ottobre.L’attuale assetto di strumenti e pratiche che garantiscono l’inclusione di tutti gli alunni nelle scuole italiane è il frutto di una stratificazione normativa lunga decenni ...