Speriamo che tu | l' attacco indicibile a La Russa | una vergogna | Guarda

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Una nuova scritta contro il presidente del Senato, Ignazio la, è apparsa ieri mattina sull'acquedotto romano nella zona di via dell'Acquedotto Alessandrino a Tor Pignattara a Roma. «Laboiache tu muoia», la frase che è stata immediatamente segnalata dal Comitato Spontaneo Acquedotto Alessandrino alle forze dell'ordine e alla sovrintendenza capitolina con la richiesta di rimozione immediata. «A questo gruppo di sedicenti anarchici, codardi ed incivili non gli basta imbrattare i muri del quartiere devono anche rovinare un tratto di acquedotto romano e non è la prima volta», si legge sul profilo Facebook del Comitato. Solo poche ore prima era apparsa una stella a cinque punte fatta con lo spray sulla sede locale di Fdi, prima del Msi, nel quartiere della Garbatella e uno striscione al Colosseo.

