Passaggio di premiership fra Berlusconi e Meloni

(Di lunedì 17 ottobre 2022) C’è l’immagine riflessa di unideale delladel centrodestra nel faccia a faccia fra l’ex presidente del Consiglio Silvioe la premier in pectore Giorgia. Una svolta storica e politica destinata a incidere nell’assetto istituzionale del Paese e nei rapporti internazionali. L’avvio del vertice frae la leader di Fratelli d’Italia sancisce in pratica la fase di rullaggio che precede il decollo del governo, perché rappresenta il concreto avvio della messa a punto di un esecutivo al massimo livello della competenza, dell’efficienza e del garantismo, come richiesto dalla vincitrice indiscussa delle elezioni del 25 settembre. “Nulla di personale Giorgia”, avrebbe esordito con un ampio sorriso il Cavaliere all’arrivo a via della ...

OnRugby

Inoltre se Giorgia Meloni sceglierà di dedicarsi completamente allasi libererà anche ... Unche avrà effetti in Italia e in Europa. Guardate bene questa foto perché da oggi non ......il sostegno di Mario Draghi da parte di Meloni non si spiega solo col fair play di undi ...di Vox) non si giustifica soltanto perché così impone il galateo istituzionale della. I ... Rugby - Premiership: i Wasps si sono ritirati dal match contro Exeter del prossimo weekend C’è l’immagine riflessa di un passaggio ideale della premiership del centrodestra nel faccia a faccia fra l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e la premier in pectore Giorgia Meloni. Una sv ...