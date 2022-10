Il gestaccio del calciatore che con i tacchetti calpesta la testa dell' avversario

Youtvrs

Episodio da condannare in Serie B durante Cittadella - Spal. Il centrocampista dei padroni di casa, Simone Branca, ha calpestato l'avversario che era a terra schiacciandogli la testa con i tacchetti. ......Berlusconi parlandovoto che a palazzo Madama ha portato Ignazio La Russa alla Presidenza... si vede il leader di Forza Italia discutere animatamente con La Russa con unpiuttosto ... Stress da derby, gestaccio del magazziniere della Fermana al pubblico di Ancona Episodio da condannare in Serie B durante Cittadella-Spal. Il centrocampista dei padroni di casa, Simone Branca, ha calpestato l’avversario che era ...SERIE C - Episodio poco elegante di un tesserato - dito medio - in occasione dell'espulsione di Maggio giunta al 14' Scorie e stress da derby, che poi ti fanno fare figure poco edificanti, soprattutt ...