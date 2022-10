È arrivata l' ' Ottobrata bis' con temperature massime estive

(Di lunedì 17 ottobre 2022) AGI - Comincia oggi una vera e propria 'bis', con l'anticiclone africano pronto a distendersi sul bacino del Mediterraneo ein rialzo in tutta Italia. A prevederlo è Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilmeteo.it, secondo cui è possibile parlare di un "blocco atmosferico", ovvero di "un vasto campo anticiclonico, letteralmente 'inchiodato' e costretto dunque a stazionare in un'ampia zona per molto tempo, con il principale effetto di tenere lontana non solo qualsiasi perturbazione atlantica, ma anche le irruzioni fredde provenienti dal Polo Nord". Questa fase di assoluta stabilità atmosferica dovrebbe durare almeno fino a fine settimana, quando correnti più fredde e instabili in discesa dall'Atlantico potrebbero farsi via via più invadenti provocando un lieve calo termico e anche qualche precipitazione, specie sulle ...

Meteo Campania - E'l'bis , con temperature calde per il periodo e prevalenza di cielo sereno. Già tra il 2 e il 10 ottobre le condizioni furono primaverili o localmente estive: un promontorio di alta ...E'l'bis, con temperature calde per il periodo e prevalenza di cielo sereno . Già tra il 2 e il 10 ottobre le condizioni furono primaverili o localmente estive: un promontorio di alta ...Previsto bel tempo stabile, soleggiato e soprattutto molto caldo con punte di 25-26 gradi in città come Bologna, Ferrara, Firenze e poi ancora a Roma, Bari e Napoli ...Caldo come in estate con l'ottobrata bis Nel corso della settimana appena iniziata l'anticiclone africano, proprio come in Estate, si distenderà sul bacino del Mediterraneo con conseguenze stavolta su ...