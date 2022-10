Douglas Costa | un talento contrastato dagli infortuni

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 17 ottobre 2022)de Souzana nasce a Sapucaia du Sol (Brasile) il 14/09/1990. Quello che è oggi lo deve molto ai genitori che sognavano di avere un giocatore professionista in famiglia e lo hanno aiutato a diventare tale.insegue il pallone sin da bambino giocando nei campetti del quartiere, per poi cominciare la sua carriera con la squadra del Novo Hamburgo. Nel 2002 riceve attenzione dal Gremio, squadra di una certa importanza in Brasile. A causa dei problemi fisici però, il club decide di mandarlo in prestito al Casa-Lar. Il destino fa in modo che la nuova squadra del ragazzo e il Gremio si incontrino in un torneo.si prende gioco dei suoi ex compagni e li batte realizzando una doppietta, rinfacciando all’allenatore di non aver creduto in lui. Senza pensarci due volte il club tricolore richiama dal ...