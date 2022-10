Ambito acqua | la guida a Forgione | esecutivo e scelta del del gestore i primi nodi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPrima riunione, domani mattina, alle 10.30, per l’Distrettuale “Sannita”, l’organismo chiamato a regolare e organizzare il servizio idrico sul territorio dell’intera provincia. Ai trenta componenti del Consiglio il compito di individuare la figura del Coordinatore. Non sarà, comunque, una giornata all’insegna della tensione. Come anticipato lo scorso 13 settembre (leggi qui), ‘Noi di Centro’, partito di gran lunga maggioritario all’interno dell’ente, ha scelto di affidare le redini dell’Ato acque a Pompilio, sindaco di Solopaca. Sua l’unica candidatura depositata in via De Gasperi a Napoli, dove ha sede l’Ente Idrico Campano. Esito ampiamente prevedibile considerato che all’elezione del Consiglio si è giunti mediante una larga intesa che ha visto coinvolti Ndc, Partito Democratico e anche Civico22, il ...