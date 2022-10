Scopre di essere incinta e dopo 48 ore partorisce La notizia choc | ' Soffrivo di preeclampsia'

Corriere della Sera

Dopoandata dal medico per aver riscontrato gonfiore alle gambe e allo stomaco ha ricevuto la notizia choc: era in dolce attesa. Mamma lascia imprecare i suoi quattro figli: 'Le mie regole per ...Astolfo viene sfrattato dall'appartamento di Roma che deveristrutturato perché la figlia ... Arrivato sul postoche in casa c'è un inquilino che ci vive da anni. Solidarizza con lui e con ... Ravenna, scopre di avere un tumore e di essere incinta nello stesso giorno: la figlia nasce, lei muore a 36 anni Dopo essere passata per il coma, una donna ha riferito di aver capito lo scopo della vita dell'essere umano. foto@depositphotos.com La donna era gravemente malata ed è stata portata in ospedale, dove ...