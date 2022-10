Paola Di Benedetto dopo Rkomi ha un flirt con Matteo Berrettini? Il gossip

Leggi su novella2000

(Di domenica 16 ottobre 2022) IlsuDiUna delle protagoniste deldi questa estate è stata certamenteDi. Come sappiamo infattila rottura con Federico Rossi, avvenuta qualche mese fa, la conduttrice è stata beccata insieme a, finendo così al centro dell’attenzione mediatica. I due come sappiamo si sono frequentati per L'articolo proviene da Novella 2000.