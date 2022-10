Mattarella | “Lavorare per rendere i sistemi alimentari più resilienti e sostenibili”

(Di domenica 16 ottobre 2022) ROMA – Il Presidente della Repubblica Sergio, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Fattori ormai divenutici, quali i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità – aggravati dalla pandemia e dalla crisi finanziaria – stanno rendendo sempre più difficoltoso il cammino della comunità internazionale verso l’obiettivo “fame zero”. Ad essi si è aggiunta l’aggressione russa all’Ucraina, con drammatiche conseguenze in termini di insicurezza alimentare. Senza un equo accesso al cibo è impossibile garantire a milioni di abitanti del pianeta – soprattutto quelli che vivono nei paesi più poveri – una vita sana, un’istruzione di qualità, opportunità di crescita sociale ed economica. In tali condizioni si trova una persona su dieci nel mondo».poi ...

E mentre la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , continua ain vista della ... 'Quando saremo chiamati per le consultazioni, denunceremo a Sergiol'atteggiamento di Pd e M5s ...Lo afferma, fra l'altro, il presidente della Repubblica Sergio, in un messaggio in occasione della Giornata mondiale dell'Alimentazione. 'Occorre- ha esortato il capo dello Stato ...ROMA - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, ha rilasciato la seguente dichiarazione: ...Giornata Mondiale Alimentazione, Mattarella: “Rendere i sistemi più sostenibili ... alle crisi dell’oggi e per affrontare obiettivi di lungo termine. Occorre lavorare per rendere i sistemi alimentari ...