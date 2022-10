Juventus | la vittoria col Toro non basta | piove sul bagnato per Allegri

(Di domenica 16 ottobre 2022) Allegri non può festeggiare completamente neppure dopo lacon il Torino: il tecnico dellacol fiato sospeso fino a domani Il derby con il Torino ha riportato laalla. La strada per ritrovare definitivamente il sorriso tuttavia rimane lunga. I bianconeri devono dare continuità al risultato ottenuto contro la squadra di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ladeve impegnarsi allo spasimo per cercare di uscire da questo momento senz'altro delicato per la squadra allenata da Allegri. Ieri sera è arrivata la tanto sospiratanel derby grazie ...Mario Sconcerti commenta ladellanel derby di Torino sul Corriere della Sera . E' stata unadi Agnelli, scrive. La sua reazione, nel parlare di vergogna, è stata quella di ...La Juventus di Allegri ieri sera ha ottenuto una vittoria scacciacrisi superando di misura il Torino nel derby della Mole. La squadra bianconera dunque si è rialzata dopo un momento difficile, ...ROMA - La stagione della Ternana non poteva cominciare meglio. I rossoverdi, dopo quattro vittorie consecutive, vedono il primo posto in Serie B a soli due ...