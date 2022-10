Inter-Salernitana 2-0 | Lautaro e Barella regalano la vittoria ai nerazzurri | pagelle e tabellino

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 16 ottobre 2022) Si chiude il lunch match della decima giornata di Serie A: leed ildi, andata in scena allo stadio San Siro. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Cala il sipario a San Siro, dove è arrivato il triplice fischio della sfida travinta dai i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.