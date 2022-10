Il Principe Harry è in difficoltà | la sua biografia può costargli l’addio alla Royal family | oltre ad un risarcimento milionario

Napolike.it

Dall'8 settembre, nel momento in cui la Regina Elisabetta è spirata pacificamente a Balmoral, l'eternoè diventato Regnante. Ma la faida cone Meghan e i fantasmi del passato del ...Molto apprezzata per i suoi servizi, aveva lavorato per la Regina Elisabetta prima di diventare l'assistente personale. Il rapporto con ilviene descritto come positivo nella prima ... Il Principe Harry ha tradito Meghan: con chi e quando Com’era il rapporto di Harry e Meghan Markle con il personale di corte Pessimo! Le rivelazioni dell’ex assistente ...Harry e Meghan nella bufera, l'accusa è pesante: non erano capaci di farlo. dagli Stati Uniti spunta un retroscena clamoroso ...