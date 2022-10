Frasi sulla resilienza | gli aforismi più belli da cui trarre ispirazione

Leggi su dilei

(Di domenica 16 ottobre 2022) Alcune persone hanno una forza d’animo incredibile, riescono ad affrontare le avversità della vita con coraggio e imparano ad adattarsi anche ai cambiamenti negativi con ottimismo. Questa è la: un concetto nato nel mondo della fisica, che ora trova trasposizione anche in ambito psicologico per descrivere la capacità umana di non spezzarsi anche davanti alle difficoltà più grandi. Si può imparare a far fronte ai dolori che, purtroppo, la vita ci pone sul nostro percorso, a trovare il lato positivo per poter andare avanti a testa alta, senza timore degli inevitabili fallimenti in cui potremo imbatterci. Insomma, laè una capacità insita in tutti noi, e dovremmo ricordarcelo ogni volta che pensiamo di non potercela fare. Su DiLei abbiamo raccolto alcune dellepiù belle e profonde...