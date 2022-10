La Gazzetta dello Sport

C'è una governance blucerchiata in sella dal 27 dicembre scorso, dopo le dimissioni dell'ex patron Ferrero - il presidente Lanna, il vice Romei ed i consiglieri Bosco e Panconi - in fiduciosa attesa ...... Ne abbiam visti di martiri in divisa Di profeti eDi poveri che vanno in paradiso ... Non è che se non pago quelle tasse Seguendo questa via Poi chiedo ie vado nel Donbasse A aprire ... Fondi, sceicchi e strane lettere: Samp, la vendita fantasma Si tratta della “Console and Partnes", società di consulenza che si occupa di assistere aziende e imprese sul territorio italiano ...C’è una governance blucerchiata in sella dal 27 dicembre scorso, dopo le dimissioni dell’ex patron Ferrero – il presidente Lanna, il vice Romei ed i consiglieri Bosco e Panconi - in fiduciosa attesa d ...