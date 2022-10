Basket | Serie A 2022-2023 | Napoli trova la prima vittoria | superata Reggio Emilia

(Di domenica 16 ottobre 2022)inper la GeVi. La formazione allenata da Maurizio Buscaglia si sblocca e batte l’Unahotelscon il punteggio di 73-67. Rimarchevoli le prove di JaCorey Williams con 15 punti, David Michineau con 14 e Jordan Howard con 13; dall’altra parte 18 di Mikael Hopkins, 14 di Osvaldas Olisevicius e 13 di Nate Reuvers. Per Andrea Cinciarini 9 con 13 assist. Prime fasi particolarmente buone per la squadra di casa, che, aiutata dal fatto che oltre a Hopkins pernon si accende nessuno,in Johnson, Williams e Agravanis i fautori del parziale di 9-0 che fa gran parte del 21-14 di fine primo quarto, condito da un tiro da nove metri di Howard che ...

... Fabrizio Paglialunga e Antonio Bartolomeo: alle ore 20:45 di domenica 16 ottobre il PalaBarbuto ospita la partita valida per la 3giornata nel campionato diA1 2022 - 2023 . Per la ...Da registrare in casa bolzanina il debutto inA2 di Sofia Santini, classe 2004, l'anno scorso negli Stati Uniti per motivi di studio. Sofia è nipote d'arte, la nonna è l'indimenticata ...Bravi a indirizzare il match dalle prime battute e poi concentrati a gestire al meglio i tempi. L’Oleggio Magic Basket torna alla vittoria nella terza ...Milano vince ancora di misura al Forum: 83-82 su Brindisi. La Germani si impone all'overtime su Scafati, campani ok su Reggio Emilia ...