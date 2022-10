Sassuolo | le pagelle di CM | Erlic beffato | a Berardi va tutto di traversa!

Il video con gli highlights e i gol di Atalanta -2 - 1, match valido per la decima giornata di Serie A 2022/2023. Al Gewiss Stadium vittoria ... LEAl 41', ilsblocca il punteggio: ripartenza degli ospiti che si conclude con il bellissimo gol al volo di Kiriakopoulos . La Dea però reagisce subito e trova la rete nei minuti di recupero: ...Atalanta-Sassuolo, il primo tempo. Gasperini lancia la coppia Lookman-Muriel con Pasalic alle sue spalle. I padroni di casa arrivano benissimo negli ultimi venti metri ma non riescono ad essere partic ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...