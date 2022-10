di telefonini in disuso nel 2022. Si stima che 5,3di telefonini cadranno in disuso quest'anno , un numero così elevato che se venissero impilati uno sopra l'altro ...La scadenza è quella del 31 dicembre 2024, entro la quale devono essere realizzati i 135 interventi finanziati con1,3di fondi giubilari. Poi c'è il lungo elenco di 'Caput Mundi': ...Oltre 5 miliardi di telefonini in disuso nel 2022. Si stima che 5,3 miliardi di telefonini cadranno in disuso quest’anno , un numero così elevato che se ...A un mese dall'alluvione che ha causato miliardi di danni, Simone Bartolucci, 23 anni, figlio dell'unica persona ancora dispersa, Brunella Chiù, chiede che la madre non si dimenticata: «Voglio seppell ...