MotoGP su TV8 | GP Australia 2022 | orari | programma in chiaro | diretta e differita gara 16 ottobre

(Di sabato 15 ottobre 2022) Signori, puntate le sveglie! In alternativa se siete ancora giovani, nel corpo o nello spirito, potete persino pensare di “tirare dritto” dal sabato sera e godervi tutto d’un fiato il Gran Premio d’del Motomondiale sino all’alba di domenica 16. Il fusoo è di quelli tosti, ma gli appassionati veri non si fanno certo intimorire da 9 ore di differenza, soprattutto se la posta in palio è ancora altissima. Mezzo secolo dopo Giacomo Agostini e l’MV Agusta, c’è la concreta possibilità di vedere un italiano laurearsi Campione del Mondo della classe regina in sella a una moto italiana. L’impresa potrebbe riuscire a Francesco Bagnaia e alla rampante Ducati, in prepotente rimonta rispetto a Fabio Quartararo e all’imbolsita Yamaha. Il francese comanda ancora la classifica generale, ma il suo vantaggio su Pecco è passato ...

IN TV - Il GP di Phillip Island sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport(208) e Sky Sport 1 (201). Su(125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le differite delle tre gare in chiaro. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NOW, mentre OA Sport, come sempre, vi ...DIRETTA/ Qualifiche Gp Thailandia live streaming: pole position per Bezzecchi! Per quanto riguarda la tv in chiaro , non si potrà seguire la direttadella giornata di oggi su(...MotoGP, gara GP Australia 2022 domani in tv in chiaro Orario partenza e canale domenica 16 ottobre a Phillip Island.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...