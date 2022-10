Esplode la rabbia della tifoseria | ‘attributi’ prima invocati ma poi non trovati

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAl 90? è esplosa la delusionegiallorossa, in verità, sino a quel momento latente e silenziosa. In molti, infatti, hanno preferito lasciare gli spalti del ‘Vigorito’ancora che l’arbitro fischiasse la fine. La lenta ma inesorabile debaclesquadra di Cannavaro ha fatto pian pianino aumentare il sapore di fiele nella bocca dei sostenitori sanniti che, sino al 2-0squadra di casa, avevano avuto la sensazione che l’aria fosse finalmente cambiata e che il Benevento potesse rappresentare nuovamente un delizioso ‘dolcetto’ domenicale. Nulla di tutto ciò. Purtroppo. Paleari e soci si sono sciolti come neve al sole, nonostante la giornata mite ed un sole quasiverile. Ma le tenebre sono calate sul ‘Vigorito’ mano mano che i ...