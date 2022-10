The Watcher | l' agente incaricato di vendere la casa reale ha le difficoltà nel trovare un acquirente

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La serie Theha introdotto una storia tutta americana al grande pubblico, e se vi dicessimo che qualcuno ha provato a vedere lain cui i fatti narrati sono avvenuti? In questi giorni si sta parlando moltissimo di The, la serie true crime tratta da una storia vera firmata Ryan Murphy; eppure non tutti sanno che l'immobiliare della verain cui si sono svolti i fatti raccontati ha combattuto per molto tempo con il passato di quelle mura. Lo show con star Naomi Watts e Bobby Cannavale ha debuttato il 13 ottobre in streaming, attirando subito l'attenzione degli utenti. David Barbosa, proprietario della David Reality Group a Westfield, New Jersey, si è ritrovato aladi Derek e Maria Broaddus per 1,4 milioni di dollari, …

