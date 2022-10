Paura a Minerbe | scuolabus delle elementari finisce fuori strada

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Grande spavento e diversi feriti a(Verona). Un venerdì daper i piccoli passeggeri di uno, alunniscuole. Infatti il mezzo scolastico è uscito. Sul posto sono intervenute le ambulanze, l’elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Sarebbero rimaste ferite almeno tre persone, due bambine e l’autista dello. Il bus è uscito di, rimanendo incastrato in uno dei canali di scolo che corrono paralleli alla. Unadue bambine è in condizioni più gravi, ma non è in pericolo di vita. I pompieri giunti da Legnago hanno messo in sicurezza il mezzo.