Opel invita i giovani designer a creare un’originale Rocks-e concept

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 14 ottobre 2022) RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) –costruirà un esemplare unico e speciale di-e, il SUM (Sustainable Urban Mobility) elettrico a batteria. L’innovativo-e è il quadriciclo a zero emissioni locali che in Germania può essere guidato da 151 anni in poi. Oradi tutto il mondo a disegnare una-e. La-e Design Challenge lanciata daè un concorso che si svolgerà sui social media ed è rivolto aitalenti creativi, ai quali sarà richiesto di progettare unaoriginale basata su questo veicolo leggero due posti a motore elettrico. Il concorso è aperto ...