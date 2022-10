Manfredi | “Disabili allo stadio? Ne parleremo col Napoli”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ritengo che si sia trattato di un disguido, di una sistemazione non appropriata da parte degli steward. Adesso necon il Calcioe sono sicuro che per le prossime partite si troverà una sistemazione degna e rispettosa dei bisogni delle persone diversamente abili verso le quali noi abbiamo massima attenzione”. Così il sindaco di, Gaetano, rispetto alla denuncia di alcune personein merito alla sistemazione riservata loroMaradona in occasione del match di Champions tra ile l’Ajax. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

