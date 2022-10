Lutto a Hogwards Morto Robbie Coltrane | tra le star più amate di Harry Potter

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Èall'età di 72 anni l'attore scozzese, il celebre "mezzogigante" Rubeus Hagrid nei film tratti dalla saga di. Una scomparsa che ha colpito i tanti fan dei libri e dei film del "maghetto"nati dalla saga creata da J.K. Rowling. Ladei film diDaniel Radcliffe ha reso omaggio ain una dichiarazione, affermando "era una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato e ci faceva ridere costantemente da bambini su quel set. Ho ricordi particolarmente belli di lui che teneva alto il morale durante le riprese di 'Il prigioniero di Azkaban', quando ci nascondevamo tutti dalla pioggia torrenziale per ore nella capanna di Hagrid e lui raccontava storie e ...

