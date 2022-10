LIVE Musetti-McDonald 6-3 6-2 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | il toscano dà spettacolo e vola in semifinale!

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.53 Ora perci sarà uno fra Auger-Aliassime e Nakashima che chiuderanno la sessione serale di oggi. 18.51 Undominante con il servizio: 80% di prime in campo con il 73% di punti vinti. Impressiona la percentuale di punti vinti con la seconda: 70%. 23 vincenti e 8 errori gratuiti per l’azzurro. 6-3 6-2 VINCE! Un’ora e un quarto di tennis champagne: un dominio sotto ogni punto di vista! 40-0 ACE AL CENTRO! Tre match point! 30-0 ROVESCIO LUNGOLINEA DA LONTANISSIMO! 15-0 In rete la risposta di. 5-2 BREAK! Incontenibile l’azzurro.sbarella con il dritto. 0-40 ROVESCIO LUNGOLINEA CON L’URLO DI!! E’ show a: tre palle ...