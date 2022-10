Fontana | invertire tendenza | riaffermare ruolo centrale Camere

Così il neoeletto presidente della Camera Lorenzonel discorso dopo la proclamazione, sottolineando che servirà "una inversione di tendenza tra potere normativo del governo e del Parlamento". ...... il presidente della Regione Lombardia, Attilio, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il ... Questa tendenza " ha aggiunto - si può". La linea del nuovo Governo dunque è di uscire dalla ...«Sono nato e cresciuto in un quartiere periferico di Verona, dove il destino dei giovani sembrava già segnato e immodificabile. Dobbiamo far sì che ai giovani italiani non venga sottratto il futuro, c ..."La legislatura che sta iniziando dovrà riaffermare il ruolo centrale del Parlamento come luogo delle decisioni politiche" e servirà una "rinnovata attenzione sulla qualità delle leggi che saremo chia ...