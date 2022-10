Cineteca Milano | l’alieno E T compie 40 anni

(Di venerdì 14 ottobre 2022)festeggia il quarantesimo compleanno di E.T., la creatura con cui Carlo Rambaldi conquistò il Premio Oscar per gli effetti speciali visivi. Una pellicola che portò la meraviglia nel cinema di fantascienza, incantando il nostro immaginario e ridefinendolo per sempre. Era il 1982 quando il capolavoro di Steven Spielberg usciva per la prima volta

Movieplayer

ha annunciato grandi festeggiamenti per il quarantesimo compleanno di E. T. L'Extraterrestre , la creatura con cui Carlo Rambaldi conquistò il Premio Oscar per gli effetti speciali ...... il Ministero della Cultura, laNazionale, l'ACEC Liguria, l'Università degli Studi di ... - (ore […] Navigazione articoli Genova, non si presenta all'obbligo di firma a'Perchè lì ... E.T. L'Extraterrestre: Cineteca Milano festeggia il quarantesimo compleanno del film Cineteca Milano celebra i 40 anni del film "E.T." con una mostra che presenta materiali e locandine. Dal 6 novembre.Il viaggio definitivo nell'universo di E.T. L'Extraterrestre: a Milano avrà luogo una mostra speciale, delle proiezioni e tanto altre iniziative dedicate all'alieno più famoso del cinema. Cineteca Mil ...