CDM sci alpino sperimenta un nuovo formato per la gara di combinata

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il quotidiano francese L’Equipe ha riferito che la Federazione Internazionale di Sci (FIS) testerà undi squadra per la, che dal 1988 è un evento individuale nel programma olimpico. L’Equipe ha riportato che una nazione può utilizzare uno sciatore diverso per la discesa e lo slalom nella nuova configurazione della CDM sci, citando il segretario generale della FIS Michel Vion. Ad esempio, gli Stati Uniti potrebbero utilizzare Breezy Johnson nella discesa libera e sostituirla con Mikaela Shiffrin nello slalom, qualora il format venisse adottato nelle competizioni senior. CDM sci: cosa sappiamo dalla FIS Secondo il rapporto, ilsarà testato ai campionati mondiali juniores di gennaio a St. Anton, in Austria. In risposta alla notizia, un ...

... dove nel weekend del 22 - 23 ottobre parte la Coppa del mondoalpino con i giganti donne (ore 10.00 e 13.05) e uomini (ore 10.00 e 13.00). L'ispezione effettuata dalla Federazione Internazionale ...Il caro energia non fermerà le gare di Coppa del Mondo di: "Non c'è rischio che saltino, abbiamo sollecitato tutti - dice il presidente della Fisi Flavio Roda - a non lucrare sulle gare della Coppa del Mondo, che sono un veicolo di promozione e tutti si ...Il primo gigante femminile stagionale si svolgerà sul ghiacciaio del Rettenbach il 22 ottobre. Decisa la formazione ...Il direttore tecnico della Nazionale femminile di sci alpino, Gianluca Rulfi ... La Fisi ha inoltre comunicato che la formazione maschile per l'esordio in CdM sarà confermata nei prossimi giorni: nove ...