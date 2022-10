Casadilego | fuori Oceano di cose perse | in attesa di vederla debuttare come attrice

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Indel suo debuttoin My Soul Summer,pubblica la doppia releasediUn mese ricco di novità per, un’emozionante prima volta in cui è accompagnata dalla sua più grande passione, la musica. Da un lato infatti il debutto danel film My Soul Summer, diretto da Fabio Mollo, dall’altro l’uscita didi(Columbia Records Italy/Sony Music Italy), una doppia release in arrivo oggi, venerdì 14 ottobre, e disponibile in streaming e digital download al link https://columbia.lnk.to/didi...